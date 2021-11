Após polêmica com fantasia, Bruna Marquezine diz respeitar profissionais de enfermagem

Bruna Marquezine, 26, se pronunciou publicamente na noite desta quarta (3) sobre a polêmica por ter usado uma fantasia de enfermeira sexy no Halloween. Em comunicado publicado em suas redes sociais, a atriz disse que respeita todas as profissionais de enfermagem e as vê como "heroínas".

"Jamais seria minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween", escreveu.

Na quarta (3), o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) e o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) divulgaram notas em que repudiaram a fantasia utilizada pela atriz.





"Esse tipo de conotação sexual é inadmissível em um país misógino, machista e violento como o Brasil. O que pode parecer um gesto inofensivo, na verdade, contribui para erotizar a imagem de uma profissão que, historicamente, sofre com assédios, violências e abusos psicológicos de toda ordem", diz o Cofen.

Em sua reposta, Marquezine disse que batalha para que mulheres "tenham liberdade e respeito em todos os ambientes e em todas suas escolhas profissionais e pessoais". "Lamento não ter tido o conhecimento sobre esse tema antes, mas que essa discussão sirva verdadeiramente como oportunidade de aprendizado e transformação", diz.





Ela afirma também que como pessoa pública tem consciência sobre o seu alcance e poder de influência.





Por fim, a atriz convidou os órgãos competentes a uma "reflexão profunda, e não pessoal", sobre como a indústria pornográfica, o machismo estrutural e a cultura do estupro são os verdadeiros cernes da sexualização e erotização das mulheres em qualquer uma das profissões".