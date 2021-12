Após postagens misteriosas, Felipe Neto diz precisar de tempo

Após postagens misteriosas nas redes sociais durante as comemorações natalinas, o youtuber e influenciador Felipe Neto, 33, afirmou na madrugada desta segunda-feira (27) que precisa de um tempo, sem explicar qual é o problema que enfrenta no momento.

"Preciso que todo mundo respeite e se afaste", disse. Ele pediu aos fãs que não acreditem em teorias e afirmou que "as coisas vão se ajustar".

Um dia antes, o youtuber assustou os seguidores ao pedir perdão, afirmar que um dia tudo ficará bem e em seguida sumir por algumas horas das redes sociais, onde faz postagens frequentes e interage com o público.





Após os recados misteriosos, fãs especulam sobre um possível término de relacionamento entre ele e a influenciadora Bruna Gomes, 22. Eles namoram há quase cinco anos e já foram alvos de fake news sobre a relação.





Além do recado aos seguidores, Felipe Neto publicou um texto revoltado contra as pessoas que o chamaram de "biscoiteiro" após as postagens misteriosas.

"Tudo para essa gente é biscoito, porque só sabem ver coisas desse nível na internet", disse. "Respeitem o momento dos outros".





Nos últimos dias, ele defendeu o youtuber Matheus Mazzafera, 41, criticado por causa da roupa que usou na festa do pijama de Virgínia Fonseca. O look, todo em azul, era composto por uma sunga, um robe transparente, luvas, bota de cano alto e peruca.





Felipe Neto também se posicionou sobre a polêmica entre o ator Ícaro Silva, 34, e o apresentador Tiago Leifert, 41, em relação ao Big Brother Brasil (Globo).





"Ele sabe do que é capaz, é extremamente mal aproveitado pela Globo e tem que ver milhões de pessoas cogitando que ele irá para um reality. Explodiu. Errou, errou feio. Mas eu entendo de onde vem essa raiva. E ele tem que entender que errou", refletiu o influenciador sobre Ícaro.