Arapongas inaugura Escola Municipal de Artes Nitis Jacon

A Escola Municipal de Artes Nitis Jacon (EMA) foi inaugurada na noite de segunda-feira (14), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). A solenidade contou com apresentação da Big Band e intervenções artísticas de canto e dança com o Grupo Paiol de Teatro e a Companhia Belas Artes de Arapongas. A iniciativa é da Secretaria Municipal da Cultura, Lazer e Eventos (Secle).

Nitis Jacon era médica, professora, atriz, diretora teatral, criadora do FILO (Festival Internacional de Londrina) e ex-vice-reitora da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Ela morreu aos 88 anos, em dezembro de 2023, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), onde viveu, dividindo sempre as atividades entre aquela cidade e Londrina.

Para o prefeito de Arapongas, “homenagear a Nitis é homenagear o maior ativo cultural do Paraná: a cultura em estado vivo e puro, por tudo o que fez”, evidencia. Rafael Cita salientou o empenho da equipe da Secle em fazer o espaço acontecer. “A cultura voltou a efervescer no município de Arapongas de uma maneira constante”, pontuou.

O diretor da EMA, Heriveuto Augusto de Souza, ressaltou que “um novo pássaro nasceu em Arapongas. E não nasceu por acaso - nasceu do encontro entre o sonho e a coragem, no traço entre a memória e o futuro, na dança entre a arte e a educação. " A escola está localizada na Rua Rouxinol, 571.

Claudete Di Gennaro, amiga pessoal da homenageada por mais de 50 anos, leu uma das cartas que Nitis Jacon costumava enviar ao Grupo Gruta, quando estava exilada em Londres, evidenciando o carinho que a artista tinha com os pupilos que ficaram no Brasil.

“Ela iria ficar felicíssima (com a ideia de dar nome à escola). O legal, também, é que grande parte do trabalho dela no teatro começou em Arapongas com o (Grupo) Gruta. As pessoas começaram a vir de Londrina para integrar o Gruta, muito posteriormente foi criado o Proteu. Então, tudo começou aqui. E eu acho super oportuno que há uma escola aqui com o nome de Nitis Jacon. E uma felicidade para nós todos”, comentou.

'É uma grande alegria'

A inauguração reuniu parte da população no espaço em frente à EMA. Para a artista Bárbara Di Gennaro, ter um espaço como a EMA é “maravilhoso. Eu acho que tem que ter movimento, tem que estar ocupando os espaços culturais aqui da cidade com artes, com teatro, com dança, com música, para que fervilhe poesia por todos os cantos”, ressalta.

A bailarina Mariana Volpi destaca que a Escola Municipal de Artes é “muito importante, porque está trazendo a cultura para a população”, pontua.





Já o professor de dança Luciano Soares, frisa que "é uma grande alegria, poder ver esse projeto crescer. É a realização de um sonho que eu sei que é aqui da cidade, onde já teve um começo e, de repente, teve um fim. E, hoje, poder ver isso aqui concretizado ainda maior, melhor, dentro do que eu sei que é o plano, é uma alegria mesmo porque a arte transforma”, relata.

