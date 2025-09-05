Arapongas recebe curso gratuito sobre consciência corporal do Centro Cultural Guaíra

O Centro Cultural Teatro Guaíra abriu as inscrições para o curso gratuito “Consciência Corporal e Integração Somática”, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). A atividade é voltada para artistas das artes cênicas de toda a região. O curso vai ocorrer em 20 e 21 de setembro (sábado e domingo), nos períodos da manhã e da tarde, no Cine Teatro Mauá, com carga horária de 16 horas. As 20 vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de inscrição. O formulário está disponível neste link.





A formação é voltada a artistas com mais de 18 anos aptos para atividades físicas, sem restrições funcionais para o movimento. O certificado será emitido pelo Centro Cultural Teatro Guaíra apenas para quem cumprir 100% da carga horária.

A proposta da atividade é ampliar a consciência corporal dos participantes por meio de práticas que integram movimento, autoconhecimento e expressão artística. A metodologia inclui tanto conteúdos teóricos quanto vivências práticas relacionadas à motricidade, posturas psicofísicas, noções de Hatha Yoga e processos de criação coreográfica.





O curso será ministrado por Carlos Cavalcante, bailarino, coreógrafo, fisioterapeuta e servidor de carreira do Teatro Guaíra, com reconhecida atuação nas áreas de educação somática, performance e criação artística.

“O curso é destinado à complementação profissional dos artistas das artes cênicas. Abordaremos a motricidade humana e suas expressões de movimento e coordenação, estruturando um método de trabalho físico para facilitar a livre expressão do corpo. Será um curso metade teórico e metade prático”, explica Cavalcante.





Durante o curso, os participantes serão convidados a explorar o corpo como linguagem, desenvolvendo percepção e escuta interna, além de refletirem sobre sua identidade e seu posicionamento no mundo enquanto artistas. As aulas incluem vivências em grupo, práticas somáticas e rodas de conversa com feedback coletivo.

Com turmas fechadas até o final do ano em Curitiba, as aulas têm tido participação ativa dos alunos, que têm aprovado a iniciativa. Diante do sucesso de público, novas turmas serão abertas em 2026.

Na Capital, a fisioterapeuta, educadora física e professora de yoga Silmara Mielke, que fez parte da primeira turma, destacou a liberdade criativa proporcionada pelo método. “Como eu sou da área do movimento, eu estou amando esse curso. O professor Carlos é espetacular, porque ele te dá a liberdade de executar o seu movimento sem exigir que você seja perfeita, é isso que é legal”, afirmou.

O curso em Arapongas ocorre por meio de uma parceria do Centro Cultural Teatro Guaíra com a Prefeitura da cidade, que também contemplou a participação do Balé Teatro Guaíra (BTG) no encerramento do FESTAR: Som do Rouxinol, em agosto, com apresentações gratuitas das coreografias “V.I.C.A.”, de Lili de Grammont, e “Castelo”, de Alessandro Sousa Pereira. As aulas também já foram promovidas em agosto em Jacarezinho, dentro da programação do Festival EnCena 2025.





Sobre o Ministrante





Carlos Cavalcante tem uma trajetória consolidada nas artes cênicas e na educação somática. Formado pela Escola de Danças Maria Olenewa (RJ), foi bailarino do Balé Teatro Guaíra entre 1990 e 1997, onde também assinou coreografias no projeto Atelier Coreográfico. Atuou como professor na Escola de Dança Teatro Guaíra, no Balé Teatro Guaíra e no G2 Cia de Dança.





Com passagem por importantes projetos sociais como arte-educador, integrou ainda a equipe de implantação da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, onde também foi professor. Atualmente, além de fisioterapeuta especializado em práticas integrativas, Cavalcante desenvolve trabalhos como DJ, produtor musical e performer, unindo corpo, som e movimento.



