Arte Total leva a diversidade cultural de Londrina à Associação Médica de Londrina

A segunda edição do Arte Total, que integra música, teatro e dança numa única noite, acontece nesta sexta-feira (22), às 20h, no Teatro AML (Associação Médica de Londrina) Cultural. Com o tema “Mergulhos da Vida”, a iniciativa busca valorizar a produção artística local e oferecer ao público uma experiência cultural abrangente.





Desta vez, a sequência de espetáculos reúne no palco a sonoridade do artista londrinense Souza, com o lançamento do álbum “Cai de Ponta”; o movimento da dança de Vanessa Riga, em “Foi Bethânia quem me ensinou a transbordar”; e a encenação da peça teatral “Depois que seu pai se foi…”, da Companhia Teatral E Depois...?.

Os ingressos variam entre R$30 (meia-entrada), R$35 (meia-entrada social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível) e R$60 (inteira), à venda pelo WhatsApp (43) 99942-0871 e pelo perfil oficial no Instagram @artetotal.londrina. Os alimentos arrecadados serão repassados à Casa Lar MMA (Ministério de Missões e Adoração), acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Londrina.





O evento é uma realização da banda O Hipertrópico, formada por Fernando Cacciolari (compositor, vocalista e guitarrista base), Vinícius Carneiro Gouveia (compositor, guitarrista solo e vocais de apoio), Rafael Ribeiro Felix (compositor, sopros e vocais de apoio), Roberto Moreira (contrabaixo) e Pedro Lot (baterista). A primeira edição aconteceu em junho deste ano, também no Teatro AML Cultural.

DIVERSIDADE EM FOCO





Inspirado pela pluralidade artística da Semana de Arte Moderna de 1922, o Arte Total nasceu com a proposta de unir diferentes linguagens artísticas em um único espaço, promovendo o diálogo e a diversidade cultural em Londrina.





Segundo Cacciolari, um dos idealizadores, o projeto foi criado para suprir essa demanda na cidade, e tem planos ambiciosos para o futuro.





