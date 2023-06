Artista de Londrina marca presença no Festival de Cannes

A cultura do Brasil e toda a arte produzida dentro do país parece não encontrar limites na hora de buscar o reconhecimento por suas obras.





Através da coletividade foi construída na ficção uma equipe de vôlei em frente as lentes do cinema e dessa forma o Brasil marcou presença com mais uma produção na 62ª Semana da Crítica, festival de cinema paralelo a Cannes.

Publicidade

Publicidade





Loro Bardot, 25, chega às telas com o filme “Levante“, dirigido pela brasileira Lillah Halla, a produção conta a história de Sofia (Domênica Dias), uma adolescente campeã de vôlei que descobre que está grávida e decide recorrer ao aborto, entrando em conflito com as leis de proibição no Brasil.





Interpretando a personagem Bel, uma das integrantes do time, também um ombro amigo da personagem principal, Loro, artista londrinense, esteve em Cannes em maio, celebrando seu personagem que entregou dramaticidade e a representatividade que buscava em sua adolescência, agora nas telas de festivais internacionais.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: