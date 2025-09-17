Música brasileira se destaca no Grammy Latino 2025

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (17) os indicados à 26ª edição do Grammy Latino, que celebra os melhores profissionais da indústria da música latina. A cerimônia acontecerá no dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.





O grande destaque entre os brasileiros é Liniker (foto), que concorre em sete categorias, incluindo algumas das mais prestigiadas da premiação, como Gravação do Ano (Ao Teu Lado), Álbum do Ano (Caju) e Canção do Ano (Veludo Marrom).

A diversidade da música brasileira também se reflete na categoria Melhor Artista Revelação, que conta com as cantoras Juliane Gamboa e Sued Nunes.

Outros nomes importantes aparecem na lista, como Papatinho (MPC - Música Popular Carioca), Yamandu Costa (duas indicações na categoria instrumental), Hamilton de Holanda, Djonga, Marcelo D2, Marina Sena, Luedji Luna e Rubel.





O samba e o pagode também estão bem representados com Alcione, Mart’nália e Zeca Pagodinho, enquanto o sertanejo chega com Ana Castela e a dupla Chitãozinho & Xororó.

A nova geração da MPB marca presença com Dora Morelenbaum, Rachel Reis e Jadsa. O ícone Milton Nascimento aparece em parceria com a cantora norte-americana Esperanza Spalding na canção Um Vento Passou.





No total, são 60 categorias em disputa este ano, com a adição de três novas: Mídias Visuais, Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes.

Música brasileira





Criado em 2000, o Grammy Latino é uma das maiores premiações da indústria fonográfica. Além das categorias gerais, o evento contempla segmentos específicos para a música em língua portuguesa, como Melhor Álbum de Samba/Pagode, Melhor Álbum de MPB e Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras.

Ao longo de sua história, a cerimônia se consolidou como um espaço fundamental para reconhecer a pluralidade da produção brasileira, que este ano volta a marcar presença em diferentes gêneros, do urbano ao instrumental, passando pelo sertanejo, samba, pop e a nova MPB.





Brasileiros indicados em destaque no Latin Grammy 2025:

Liniker – 7 indicações, incluindo Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano

Juliane Gamboa – Artista Revelação

Sued Nunes – Artista Revelação

Milton Nascimento & Esperanza Spalding – Melhor Canção em Língua Portuguesa

Marina Sena – Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum Pop Contemporâneo

Djonga – Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Yamandu Costa – Melhor Álbum Instrumental (duas indicações)

Hamilton de Holanda – Melhor Álbum de Jazz Latino

Alcione, Mart’nália e Zeca Pagodinho – Melhor Álbum de Samba/Pagode

Ana Castela e Chitãozinho & Xororó – Melhor Álbum Sertanejo

Luedji Luna, Rubel, Dora Morelenbaum e Rachel Reis – Melhor Álbum de MPB









