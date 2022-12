Artistas criticam Projeto de Lei que propõe redução de verbas do Promic

Nesta quinta (15), será votada na Câmara Municipal de Londrina, o projeto a três emendas do vereador Santão (PSC) que pede a retirada de R$ 2 milhões destinados ao Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) dentro do plano orçamentário do município para 2023.





Na última segunda-feira (12), as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento da CML (Câmara Municipal de Londrina) deram parecer favorável.

O parlamentar quer que a verba seja realocada nas secretarias de Saúde (R$ 1 milhão) e Defesa Social (R$ 500 mil) — órgão responsável pela Guarda Municipal —, além de destinar R$ 500 mil à FEL (Fundação de Esportes de Londrina).





A peça orçamentária apresentada pela Prefeitura de Londrina para ser votada no Legislativo já destina R$ 831,7 milhões para a Saúde, R$ 34,8 milhões para a Segurança Pública e outros R$ 11,5 milhões para o Desporto e Lazer.

A Cultura, por sua vez, tem R$ 15,5 milhões, dos quais R$ 5,3 milhões são para o Promic.





O assunto repercutiu entre artistas e produtores culturais. Atores, músicos, bailarinos, clowns, produtores culturais, entre tantos profissionais que atuam direta e indiretamente na criação, produção ou prestação de serviços às ações culturais realizadas na cidade se mostram contrários à proposta que, a julgar pelas opiniões, faz uma avaliação superficial sobre os trabalhos realizados e voltados para a comunidade - e que tanto contribuem para a formação social e o bem-estar da população.







Do ponto de vista do dramaturgo, produtor cultural e um dos coordenadores do Funcart, Silvio Ribeiro, a ideia não deve ser levada adiante. "É um absurdo, pois já temos a cultura com defasagem financeira e, embora a lei que protege a cultura seja considerada uma das mais avançadas, quando atinge o seu montante, é rebaixada", analisa.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.