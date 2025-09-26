Artistas e produtores culturais de Londrina debatem ameaça de corte no Promic

Na próxima terça-feira (30), artistas e agentes culturais de Londrina vão se reunir para discutir estratégias para enfrentar o que estão chamando de "desmonte do Promic" - Programa Municipal de Incentivo à Cultura.





Para 2026, o Executivo prevê uma redução de 41% dos valores do programa. Isso poderá afetar todo o sistema municipal de cultura, além de comprometer os repasses de recursos da Pnab/Governo Federal destinados à Londrina, segundo os organizadores do encontro.

A reunião será na Usina Cultural (Avenida Duque de Caxias, 4.159, centro de Londrina), na terça-feira, às 19h30. O encontro é aberto à comunidade cultural e ao público em geral.

