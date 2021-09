Ator de 'Shang-Chi' já foi modelo de banco de imagens

Hoje, ele protagoniza 'Shang Chi e a lenda dos Dez Anéis', filme de sucesso nas bilheterias brasileiras, que conta a história de um homem destinado a ser guerreiro. Só que, antes do sucesso, o ator sino-canadense Simu Liu já emprestou seu rosto para o banco de imagens iStock.

Um usuário do Twitter compartilhou as imagens onde Liu aparece exercitando-se em aula de ginástica, trabalhando e em reuniões corporativas. O astro compartilhou a publicação e brincou: "Obrigado. Eu odeio essa", referindo-se a uma das imagens em que está numa posição inusitada.

As fotos, habitualmente usadas por veículos de comunicação para ilustração de conteúdo, foram editadas. Um internauta incluiu super-heróis, acessórios e até o traje utilizado pelo Shang Chi, protagonista interpretado por Liu no sucesso da Marvel.

Todos precisam começar de algum lugar, não é?





Sucesso





Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis já foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, como comemorou a Marvel nesta terça-feira (14). Os cinemas tem exclusividade na exibição do filme, já que ele ainda não foi disponibilizado no Disney +.





Mesmo treinado desde cedo para a luta, já que era filho do líder de uma organização criminosa, o personagem rejeita a vida que lhe foi imposta. Mas um ataque inesperado muda seus planos.





Após a Disney vir com o live-action de Mulan, a lenda deste herói chinês marca a representatividade asiática nas telonas com o primeiro herói chinês retratado pelo universo cinematográfico da Marvel.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.