Atores voltam ao Calçadão de Londrina para gravar 'Assalto à Brasileira'

Quem mora no Calçadão, nas imediações de onde foi a antiga agência do Banestado, em Londrina, acordou nesta manhã de quinta-feira (5) com gritos e aplausos.





Era o elenco do filme Assalto à Brasileira que, depois da chuva que impediu as filmagens nos últimos dias, voltou para iniciar a gravação de uma das cenas mais importantes do filme: a negociação entre Moreno (Christian Malheiros) - chefe da quadrilha que assaltou o banco - e os policiais, entremeada por suas falas com as pessoas que rodeavam o Banestado no dia do assalto.

Tudo foi bem acompanhado por duas plateias: a dos figurantes que encenam a multidão que se reuniu diante do banco em 1987, e o público de hoje, entre as quais pessoas que não perdem uma cena do filme sendo gravada. "Estamos assistindo de camarote", dizem alguns.





Após as chuvas, que ainda ameaçam a sequência das filmagens, o ator Murilo Benício voltou a Londrina na madrugada desta quinta-feira (5) para dar sequência à sua interpretação do repórter Paulo Ubiratan, que trabalhou na Folha de Londrina e transforrmou-se num dos personagens mais interessantes da história real que agora vai para as telas, sob a direção de José Eduardo Belmonte.

MULTIDÃO EM CENA





Nas gravações desta manhã, a cada vez que Christian Malheiros aparecia na pele de Moreno para "negociar" com os policiais da história, alguém na multidão tentava ultrapassar a fita de segurança colocada para que as pessoas não ocupem o espaço das filmagens.





No centro de tudo, vestidos com roupas de época, os figurantes repetiam várias vezes a mesma tomada, aplaudindo a cada vez que Malheiros aparecia em frente ao banco, já que o ator se revezava entre gravações internas, no interior da antiga da agência bancária, e as gravações na rua.





