Atriz Diane Keaton, uma das mais celebradas de Hollywood, morre aos 79 anos

Los Angeles - A atriz norte-americana Diane Keaton, vencedora do Oscar em 1978 por seu papel em “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, faleceu na Califórnia aos 79 anos, anunciou neste sábado (11) um porta-voz da família à revista People.





A revista informou que não foram revelados de imediato mais detalhes sobre as estatísticas de sua morte.





Keaton estreou em Hollywood com "As Mil Faces do Amor", em 1970.



Sua extensa filmografia inclui um papel em "O Poderoso Chefão", onde interpretou a esposa de Al Pacino, e numerosos sucessos de Woody Allen, com quem manteve grande amizade após ter sido por muito tempo sua companheira, musa e atriz favorita.





Seu papel de protagonista na comédia romântica do diretor nova-iorquino "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" rendeu o Prêmio da Academia de Melhor Atriz em 1978.

Recebeu mais três prêmios: por "Reds", filme lançado em 1981, "As Filhas de Marvin" (1996) e "Alguém Tem que Ceder" (2003).





Foto: Hector Mata/AFP





A atriz continuou atuando bem além dos 70 anos.

Destacou-se sua participação em "Do Jeito que Elas Querem", em 2018, quando interpretou uma aposentada, assim como em "As Rainhas da Torcida", em 2019.





Em entrevista à AFP após a estreia de “As Rainhas da Torcida”, Keaton declarou que não pensou na velhice nem na aposentadoria.





“E se ninguém me chamar novamente [para filmar], tenho uma porção de hobbies que me apaixonam e ocupam o meu tempo”, declarou.

Solteira e mãe de dois filhos adotados, também afirmou não se arrepender de nada, incluindo sua vida pessoal. "Acho que sou uma das mulheres solteiras da minha idade que fez filmes sem se casar. Será que sou uma anomalia?", brincou a atriz, que manteve romances de longa duração com astros como Warren Beatty e Al Pacino. "Não estou infeliz!", concluiu.





Em seu último papel no cinema, em 2024, Diane Keaton coestrelou “Summer Camp”, com Kathy Bates e Alfre Woodard.



