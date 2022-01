Atriz Gwyneth Paltrow compartilha fotos raras do filhos

A atriz Gwyneth Paltrow, 49, comemorou a chegada do ano novo compartilhando na segunda (3) um álbum de fotos no Instagram com seus momentos favoritos de 2021.

Ela postou fotos de momentos agradáveis com sua família e amigos, incluindo seus filhos Apple, 17, e Moses, 15, -do relacionamento com o ex-marido Chris Martins-seu atual marido Brad Falchuck e seus filhos adolescentes.

"As melhores partes de 2021; amar meus amigos de todo o coração, ser casada com meu namorado, viajar um pouco e ser mãe e madrasta de quatro pessoas incríveis que amo profundamente", escreveu Paltrow na legenda na postagem do Instagram.





A atriz vencedora do Oscar raramente compartilha fotos de seus filhos nas redes sociais, apenas recentemente no Dia Nacional das Filhas e no Dia Nacional dos Filhos.





No entanto, a mãe de dois filhos tem falado abertamente sobre seu relacionamento próximo com eles e até compartilhou os conselhos sexuais que deu a Apple e Moses.

Em outubro de 2021, ela disse em entrevista ao Entertainment Tonight para as pessoas ficarem perto de sua própria verdade. "Acho que a principal coisa que ninguém nunca diz a você é que você tem que ficar muito perto de sua própria verdade e você tem que ficar realmente íntegro com essa verdade", disse na época.





Ela falou ainda na entrevista que quando uma pessoa está em um relacionamento e não está sendo ela mesmo pode ser muito prejudicial para o que sente sobre si mesma.





"Eu sempre vou apenas encorajar meus filhos a realmente se ouvirem, ouvirem seus instintos, ouvirem se algo, você sabe, parece certo e agir a partir daquele lugar", disse.





