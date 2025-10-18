Atriz londrinense brilha no final de Vale Tudo, em desfecho com Odete Roitman viva

Entre as reviravoltas de "Vale Tudo", em sua segunda versão, saber que Odete Roitman (Debora Block) não morreu foi uma surpresa, embora o final feliz da vilã, com a ajuda de Freitas (Luís Lobianco), já estivesse sendo cogitado há alguns dias nas redes e nos sites de fofoca.





A cirurgia feita em Odete para retirar a bala, depois que Marco Aurélio (Alexandre Nero) tentou matá-la - sim, foi ele! - foi uma cena dramática, quase cômica, com os médicos operando a vilã ameaçados com revólver. Cena que se aproxima dos acontecimentos que também estão na vida real quando um bandido precisa de atendimento.





LONDRINENSE NA TELINHA





Mas para telespectadores atentos, a presença da atriz londrinense Patrícia Selonk como juíza no casamento de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) foi outra grande surpresa. Selonk é integrante da Cia Armazém de Teatro - hoje radicada no Rio de Janeiro - e um orgulho para Londrina não só porque aparece em novelas, mas porque é uma atriz premiada do teatro que às vezes faz papéis televisivos. Há três anos, em 2022, foi uma governanta discreta na novela "Um Lugar ao Sol", escrita por Lícia Manzo. E agora retornou numa ponta em "Vale Tudo" na versão reescrita por Manuela Dias.





Com talento forjado no palco, em 1994, Patrícia Selonk recebeu o Prêmio Mambembe de Melhor Atriz por sua atuação em “A Ratoeira é o Gato”. Foi contemplada com o cobiçado Prêmio Shell em 2008 por seu trabalho no espetáculo “Inveja dos Anjos”. Ganhou o Prêmio Cenym em 2017 pela sua interpretação em “Hamlet”. Em 2020, recebeu o Prêmio APTR de Melhor Atriz Coadjuvante, por sua participação em "Angels in America", entre outras conquistas.



