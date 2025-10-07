Aula-espetáculo de Renato Forin Jr. leva ao palco do Ouro Verde palavras que dançam





Se o samba é hoje ritmo nacional, símbolo do país, a viagem que o conduz até aqui é de violência, resistência e negociação. Produto da mistura da célula rítmica africana, sopros indígenas e cordas ibéricas, em tudo sua história é um retrato da formação do Brasil. Alinhada com o tema curatorial do Festival de Dança de Londrina 2025 – Sabedoria, Soberania Nacional – a aula-espetáculo “Costuras poéticas pelo fio da voz”, do escritor, ator e professor Renato Forin Jr. oferece ao público um misto de palestra sobre brasilidade, show musical e recital poético. A apresentação gratuita acontece nesta quarta-feira (8), às 20 horas, no Teatro Ouro Verde, com classificação indicativa de 14 anos e 110 minutos de duração.





Metade dos ingressos estão disponíveis para retirada no Sympla do Festival (que pode ser acessado pelo site www.festivaldedancadelondrina.art.br) e os outros 50% serão distribuídos presencialmente no teatro, a partir das 16 horas da quarta. Cada CPF pode obter, no máximo, dois ingressos. A aula-espetáculo e o Festival de Dança de Londrina contam com patrocínio da Itaipu Binacional.





Ao longo das mais de 30 apresentações já realizadas em cidades do Paraná e São Paulo, “Costuras poéticas...” tem emocionado espectadores pela tessitura de afetos e saberes conduzida pelo autor. O trabalho nasceu a partir dos convites para palestras que Renato Forin Jr. recebia de escolas depois de seu livro-CD “Samba de uma noite de verão” ser contemplado com o Prêmio Jabuti, em 2017. “Eu chegava na sala de aula e percebia uma ideia cristalizada no imaginário dos alunos sobre o perfil e a história de um escritor. A literatura parecia sempre algo apartado da vida, distante das pessoas. Gostava de contar minha trajetória, porque muitos se identificavam: não tive uma infância cercada de livros, o que não significa que estive distante da poesia. Pelo contrário, ela estava nas histórias orais e canções da minha família. A paixão pelo livro vem só depois, e ele esteve sempre a serviço da voz”, explica.





As narrativas pessoais amplificam-se em aspectos que ajudam a explicar a formação cultural do país, como a fusão da cultura letrada com a oralidade, que produziu no Brasil uma estética potente e singular, de confluência do erudito com o popular. Na apresentação, Renato incorpora aos primeiros contadores de história de que se tem registro – os griôs africanos e os rapsodos gregos –, e os atualiza por meio da potência oral do Brasil, herança da formação étnica. O nome “costuras poéticas” faz referência à etimologia de rapsodo, já que rhaptein, em grego, significa coser. Estes multiartistas ancestrais eram como “costureiros” que alinhavavam conhecidos textos-tecidos. É um exercício que Renato também pratica no espetáculo, ligando trechos de suas obras a produções de escritores e compositores brasileiros, africanos e europeus de diferentes linhagens.



