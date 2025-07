Avião abandonado de Elvis Presley vira motorhome de luxo nos EUA

SÃO PAULO - O que um avião de Elvis Presley, abandonado há quatro décadas no deserto do Novo México, poderia virar? Para o youtuber norte-americano James Webb, a resposta foi clara: um motorhome de luxo sobre rodas.





Conhecido pelo canal Jimmy's World, ele comprou o jato por US$ 260 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) em um leilão na Flórida, em janeiro de 2023 -e decidiu restaurar e transformar a peça histórica em uma atração ambulante.

A reforma levou cerca de 18 meses e consumiu mais US$ 116 mil (aproximadamente R$ 670 mil). As asas e a cauda foram retiradas, e a fuselagem foi montada sobre o chassi de um antigo motorhome de eixo duplo. A pintura vermelha original, um dos marcos visuais do jato, foi cuidadosamente preservada. Agora, o que um dia cruzou os céus com o Rei do Rock, percorre as estradas dos Estados Unidos como uma espécie de museu móvel.





Batizado de Hound Dog, em referência a um dos maiores sucessos de Elvis, o motorhome carrega traços da estética da era dourada do cantor. Elementos originais como os assentos de veludo vermelho, painéis de madeira, um antigo toca-fitas, videocassete, televisão e sistema de som com fones individuais continuam intactos. Até o banheiro mantém uma penteadeira original, além de uma pequena cozinha equipada com micro-ondas e dispensador de bebidas.

Webb não apenas dirige o veículo como também o transformou em atração: ele cobra US$ 10 para que fãs e curiosos entrem e explorem o interior da aeronave adaptada. "É uma forma de manter viva a história de Elvis e dar um novo propósito a um pedaço importante do passado", disse o youtuber, em um dos vídeos da série que documenta todo o processo de transformação.





O jato havia sido deixado no deserto por 40 anos, sem motores e com a cabine danificada. Ainda assim, era uma relíquia cobiçada por colecionadores. A restauração viralizou nas redes sociais e chamou atenção de fãs do cantor, curiosos para ver o que seria feito com a carcaça esquecida. O resultado é uma combinação inusitada de nostalgia, engenharia e cultura pop.

