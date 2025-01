"Baby Girl" e "Chico Bento" são as novidades da semana nos cinemas de Londrina

O público de Londrina tem novas opções para conferir nos cinemas a partir desta semana. Entre os lançamentos, destaca-se Babygirl, um thriller erótico dirigido por Halina Reijn, que acompanha a história de Romy (Nikole Kidman), uma CEO que vê sua carreira e família ameaçadas por um caso com seu jovem estagiário.





Já Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa leva para as telonas a aventura do famoso personagem da Turma da Mônica, que reúne a comunidade da Vila Abobrinha para salvar uma goiabeira ameaçada pela construção de uma estrada.







Veja abaixo a programação completa dos cinemas de Londrina:





ESTREIA/SUSPENSE



BABYGIRL

Direção: Halina Reijn.

Elenco: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas.





Em Babygirl, uma empresária bem-sucedida coloca sua família e carreira em risco em nome de um caso com seu estagiário bem mais jovem. No thriller erótico de Halina Reijn, Romy (Nicole Kidman) é uma executiva que conquistou seu posto como CEO com muita dedicação.

O mesmo se aplica a sua família e o casamento com Jacob (Antonio Banderas). Tudo o que construiu é posto à prova quando ela embarca em um caso tórrido e proibido com seu estagiário Samuel (Harris Dickinson), que é muito mais jovem.





A partir daí ela anda corda bamba de suas responsabilidades e, também, nas dinâmicas de poder que envolvem suas relações.

Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 19h20, 22h00.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 21h55, 21h05.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 15h30, 21h20.

Espaço Villa Rica - quinta-feira: 19h00, sexta-feira: 19h00, sábado: 16h00, quarta-feira: 19h00.