Balé Teatro Guaíra apresenta espetáculos gratuitos em Londrina e Ibiporã

O Balé Teatro Guaíra (BTG), uma das companhias de dança mais tradicionais do país, chega ao Norte do Paraná em outubro para uma série de apresentações gratuitas. O grupo abre o Festival de Dança de Londrina, sexta-feira (3 de outubro), às 20h, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, com as coreografias “Anima - Imensidão Adentro” e “Castelo”. Já em Ibiporã, o público pode assistir a “V.I.C.A.” e “Castelo” no Cine Teatro Padre José Zanelli, nos dias 5 de outubro, às 18h, e 6 de outubro, às 10h, este último em horário voltado principalmente a estudantes. Todas as sessões contam com acessibilidade comunicacional, por meio de tradução para Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos.





As obras escolhidas para a circulação foram destaque em temporadas recentes no Brasil e no exterior. Para o diretor da companhia, Luiz Fernando Bongiovanni, a ideia é levar a outras cidades do Estado produções já consagradas. “Anima - Imensidão Adentro de Alan Keller e Castelo de Alessandro Sousa Pereira alcançaram grande êxito junto ao público, e acreditamos que dialogam com o mundo atual, marcado por incertezas e ansiedades. V.I.C.A. de Lili de Grammont segue a mesma lógica: obra potente que oferece reflexão estética e poética sobre as transformações do nosso tempo”, afirma.

O diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, reforça a importância da circulação pelo Estado. “Ir até Ibiporã e Londrina com o Balé Teatro Guaíra é uma alegria pela relevância cultural dessas cidades. V.I.C.A., Castelo e Anima estão entre as melhores produções do nosso repertório, e tenho certeza de que o público vai se apaixonar”, comenta.





Para a Secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, levar o Guaíra a diferentes municípios é democratizar o acesso à arte. “O Teatro Guaíra é patrimônio de todos os paranaenses, não apenas de Curitiba. Estar em Londrina e Ibiporã significa compartilhar a força da nossa produção artística e criar laços culturais com diferentes públicos”, afirma.





A turnê é viabilizada por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Sanepar e realização da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra (ABABTG), PalcoParaná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Paraná, Ministério da Cultura e Governo Federal. Em sua primeira etapa, a turnê já passou pelas cidades de Jacarezinho e Arapongas.





Criado em 1969, o Balé Teatro Guaíra soma mais de 150 coreografias em repertório e é a terceira companhia de dança mais antiga do Brasil. Entre suas obras emblemáticas estão “O Grande Circo Místico”, “Lendas do Iguaçu” e “O Lago dos Cisnes”.