Balé Teatro Guaíra continua turnê pelo Paraná, agora por Apucarana e Maringá

Após passar por Assis Chateaubriand e Cascavel, o Balé Teatro Guaíra continua com a turnê do espetáculo “Contraponto” por cidades paranaenses. As próximas paradas serão em Apucarana e Maringá.





Em Apucarana, as apresentações serão na segunda-feira (23), às 20h, e na terça (24), às 14h30, no Cine Teatro Fênix. Em Maringá, na quinta (26), às 20h, e na sexta (27), às 14h30, no Teatro Calil Haddad. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente na plataforma Sympla. Todas as apresentações contarão com tradução para Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos.

O espetáculo é um grande sucesso da companhia, composto por dois trabalhos: “Anima - Imensidão Adentro”, de Alan Keller, e "Castelo", de Alessandro Sousa Pereira, dois talentos da dança. Os trabalhos têm grande potência estética e de reflexão. A primeira coreografia, Anima, chama a atenção para as considerações sobre o "eu" e sobre esse elemento, muitas vezes irreconhecível, que anima o “eu”. Um mergulho com o elenco em um vertiginoso mundo fantástico de imagens e sensações.





Depois de um breve intervalo, “Castelo” é um trabalho que compartilha sensações e possíveis estratégias de como elaborar defesas para se viver nos tempos atuais. Resistência, força, potência, cansaço, coragem e medo são os ingredientes vitais para esta peça e para a vida.

