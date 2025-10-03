Ballet de Londrina apresenta "Graça" neste sábado

Gal Costa, que completaria no último setembro 80 anos, foi a grande intérprete do Tropicalismo e de sua leitura de um Brasil repleto de contradições. País onde convivem riqueza e pobreza, monstruoso e sublime, rural e urbano, clareza e escuridão. Também foi a voz que revelou as várias facetas do feminino, da sensualidade à força revolucionária. Estes são aspectos que transparecem em “Graça”, espetáculo do Ballet de Londrina que traz na trilha cantos e falas da artista baiana, nascida no bairro soteropolitano da Graça e batizada Maria da Graça.
A montagem é a atração do Festival de Dança neste sábado, 4 de outubro, às 20 horas, no Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85), com autoclassificação indicativa de 16 anos. Ingressos custam R$30 e R$15 (meia ou antecipado) e podem ser adquiridos pelo Sympla do evento ou na bilheteria do Teatro Ouro Verde, aberta diariamente a partir das 16 horas. O Festival tem patrocínio da Itaipu Binacional.
Esta é a primeira montagem das três décadas da companhia oficial da cidade com coreografia assinada por uma mulher: a bailarina mineira Morena Nascimento, que tem consolidado trabalho autoral e figura na cena internacional por ter integrado a Tanztheater Wuppertal, companhia de Pina Bausch. Ao receber o convite para coreografar o Ballet, Morena desejou que a voz de Gal Costa deveria atravessar o espetáculo, trazendo a multiplicidade desdobrável de sua personalidade artística e, de forma extensiva, do feminino.
Aos poucos, em diálogo conceitual com o dramaturgista Renato Forin Jr. e propostas de movimento e improviso com a colaboração dos bailarinos, o espetáculo foi ganhando forma e estreou em outubro de 2024, com ajustes a serem feitos em detalhes técnicos. Agora, a montagem, já amadurecida e com grande sucesso nas cidades onde excursionou, se apresenta no Festival.
O resultado é um espetáculo de natureza poético-política, que conduz o público pelos ciclos de transformação, revolução e multiplicação tanto da vida humana quanto da natureza, de forma mais ampla. O roteiro desenha, no subtexto, um processo de desenvolvimento vital, que vai da semeadura à morte, passando pela lascívia da floração e pela bonança da frutificação – ciclo este acompanhado também pelo aro do Sol, dos primeiros raios da aurora à profunda escuridão da madrugada. Um elemento cenográfico que amarra os quadros do roteiro é o milho verde, símbolo de um Brasil brejeiro cantado por Gal, e que aparece da semente à explosão em pipoca, símbolo pop e um dos elementos ligados a Omolu, seu orixá.
As referências são sutilmente captadas não só nas palavras entoadas na trilha ou que figuram nas imagens cênicas, mas também nas coreografias de Nascimento, de tom potente e visceral, sem perder a poeticidade de movimentos sinuosos, com grande emprego dos braços e mãos, numa dança de motivação interior. A alternância de conjuntos sincrônicos com solos dita um ritmo hipnotizante para o espetáculo, que tem, em média, sessenta minutos e que propõe o diálogo entre linguagens artísticas: a dança é o carro-chefe de uma cena expandida, que envolve cinema, plasticidade, poesia e música.
Na trilha, será possível ouvir, com dramaturgia minuciosa, não só trechos de entrevistas, como canções que passam por diversas fases de Gal. Sucessos como “Força estranha” (Caetano Veloso) e “Lágrimas negras” (Jorge Mautner e Nelson Jacobina) aparecem ao lado de menos conhecidas, como “Átimo de som” (Arnaldo Antunes e José Miguel Wisnik) e “Chululu”, lulaby composto por Mariah, mãe da intérprete e que, quando grávida, passava horas ouvindo música clássica com o desejo de ter um filho ou filha musicista. A figura materna está desde uma das canções de abertura: “Mãe da Manhã”, que Gilberto Gil compôs em homenagem a Mariah. A trilha foi editada por Sarah Delallo.
O elenco de “Graça” é formado por Alessandra Menegazzo, Duda Casagrande, Duda Santos, Gabriel Rosário Rosa, Ione Queiroz, José Villaça, Matheus Nemoto, Nayara Stanganelli, Viviane Terrenta e Wesley Silva. O patrocínio do Ballet de Londrina e da Funcart, sua mantenedora, é da Prefeitura Municipal de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O Ballet de Londrina tem direção geral de Marciano Boletti e direção de produção de Danieli Pereira.
