FESTIVAL DE DANÇA

Ballet de Londrina apresenta "Graça" neste sábado

Redação Bonde com assessoria de imprensa
03 out 2025 às 17:31

"Graça" - Ballet de Londrina (foto de Eduardo Marinho)
Gal Costa, que completaria no último setembro 80 anos, foi a grande intérprete do Tropicalismo e de sua leitura de um Brasil repleto de contradições. País onde convivem riqueza e pobreza, monstruoso e sublime, rural e urbano, clareza e escuridão. Também foi a voz que revelou as várias facetas do feminino, da sensualidade à força revolucionária. Estes são aspectos que transparecem em “Graça”, espetáculo do Ballet de Londrina que traz na trilha cantos e falas da artista baiana, nascida no bairro soteropolitano da Graça e batizada Maria da Graça.


A montagem é a atração do Festival de Dança neste sábado, 4 de outubro, às 20 horas, no Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85), com autoclassificação indicativa de 16 anos. Ingressos custam R$30 e R$15 (meia ou antecipado) e podem ser adquiridos pelo Sympla do evento ou na bilheteria do Teatro Ouro Verde, aberta diariamente a partir das 16 horas. O Festival tem patrocínio da Itaipu Binacional.

Esta é a primeira montagem das três décadas da companhia oficial da cidade com coreografia assinada por uma mulher: a bailarina mineira Morena Nascimento, que tem consolidado trabalho autoral e figura na cena internacional por ter integrado a Tanztheater Wuppertal, companhia de Pina Bausch. Ao receber o convite para coreografar o Ballet, Morena desejou que a voz de Gal Costa deveria atravessar o espetáculo, trazendo a multiplicidade desdobrável de sua personalidade artística e, de forma extensiva, do feminino.


Aos poucos, em diálogo conceitual com o dramaturgista Renato Forin Jr. e propostas de movimento e improviso com a colaboração dos bailarinos, o espetáculo foi ganhando forma e estreou em outubro de 2024, com ajustes a serem feitos em detalhes técnicos. Agora, a montagem, já amadurecida e com grande sucesso nas cidades onde excursionou, se apresenta no Festival.

O resultado é um espetáculo de natureza poético-política, que conduz o público pelos ciclos de transformação, revolução e multiplicação tanto da vida humana quanto da natureza, de forma mais ampla. O roteiro desenha, no subtexto, um processo de desenvolvimento vital, que vai da semeadura à morte, passando pela lascívia da floração e pela bonança da frutificação – ciclo este acompanhado também pelo aro do Sol, dos primeiros raios da aurora à profunda escuridão da madrugada. Um elemento cenográfico que amarra os quadros do roteiro é o milho verde, símbolo de um Brasil brejeiro cantado por Gal, e que aparece da semente à explosão em pipoca, símbolo pop e um dos elementos ligados a Omolu, seu orixá.


"Graça" - Ballet de Londrina (foto de Eduardo Marinho)


As referências são sutilmente captadas não só nas palavras entoadas na trilha ou que figuram nas imagens cênicas, mas também nas coreografias de Nascimento, de tom potente e visceral, sem perder a poeticidade de movimentos sinuosos, com grande emprego dos braços e mãos, numa dança de motivação interior. A alternância de conjuntos sincrônicos com solos dita um ritmo hipnotizante para o espetáculo, que tem, em média, sessenta minutos e que propõe o diálogo entre linguagens artísticas: a dança é o carro-chefe de uma cena expandida, que envolve cinema, plasticidade, poesia e música. 


Na trilha, será possível ouvir, com dramaturgia minuciosa, não só trechos de entrevistas, como canções que passam por diversas fases de Gal. Sucessos como “Força estranha” (Caetano Veloso) e “Lágrimas negras” (Jorge Mautner e Nelson Jacobina) aparecem ao lado de menos conhecidas, como “Átimo de som” (Arnaldo Antunes e José Miguel Wisnik) e “Chululu”, lulaby composto por Mariah, mãe da intérprete e que, quando grávida, passava horas ouvindo música clássica com o desejo de ter um filho ou filha musicista. A figura materna está desde uma das canções de abertura: “Mãe da Manhã”, que Gilberto Gil compôs em homenagem a Mariah. A trilha foi editada por Sarah Delallo.

 

O elenco de “Graça” é formado por Alessandra Menegazzo, Duda Casagrande, Duda Santos, Gabriel Rosário Rosa, Ione Queiroz, José Villaça, Matheus Nemoto, Nayara Stanganelli, Viviane Terrenta e Wesley Silva. O patrocínio do Ballet de Londrina e da Funcart, sua mantenedora, é da Prefeitura Municipal de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O Ballet de Londrina tem direção geral de Marciano Boletti e direção de produção de Danieli Pereira.


Serviço: Graça Ballet de Londrina 

Data: 04/08/2025 às 20h

Local: Teatro Ouro Verde (R.Maranhão, 85) - Londrina-PR

Autoclassificação indicativa: 16 anos

Duração: 60 minutos

Ingressos: sympla ou na bilheteria do Teatro Ouro Verde (em dias de espetáculo, a partir das 16 horas)

Valores: R$30 e R$15 (meia ou antecipada – antes do dia 4)


Ficha Técnica:


Coreografia: Morena Nascimento (em colaboração com o elenco)

Dramaturgista e colaborador geral: Renato Forin Jr.

Diretor e ensaiador do Ballet de Londrina: Marciano Boletti 

Assistente de direção e direção de produção: Danieli Pereira 

Elenco: Alessandra Menegazzo, Duda Casagrande, Duda Santos, Gabriel Rosário Rosa, Ione Queiroz, José Villaça, Matheus Nemoto, Nayara Stanganelli, Viviane Terrenta e Wesley Silva.

Figurinos: O grupo

Costureira: Cida Fernandes

Edição de trilha sonora: Sara Delallo

Aderecista: Luciana Lupi

Desenho de luz: Ricardo Grings

Assessoria de comunicação e textos: Renato Forin Jr.

Mídias sociais: Maria Eduarda Oliveira

Fotos: Fábio Alcover

Videomaker: Arthur Ribeiro

Realização: FUNCART – Fundação Cultura Artística de Londrina e Secretaria de Cultura/Prefeitura Municipal de Londrina.

