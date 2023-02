Ballet de Londrina realiza audição neste fim de semana

Neste sábado e domingo (11 e 12), bailarinos de diversas origens desfilam seus talentos pela Funcart e passam por acirrada disputa para conquistar duas vagas na companhia oficial da cidade, que, com ares de renovação, completa 30 anos de trajetória em 2023.





O Ballet de Londrina conduz sua primeira audição após a pandemia com o objetivo de contratar dois novos integrantes para o elenco. A avaliação contará com dinâmica coletiva e individual, por meio de aulas de balé clássico, dança contemporânea, exercícios de improvisação e entrevista.



Ao longo do mês de janeiro, quando o chamamento permaneceu aberto, o Ballet recebeu mais de uma centena de inscrições do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Pernambuco, Sergipe e do Distrito Federal, além de duas fichas internacionais: do Chile e da Itália.





Destas, foram pré-selecionados – por meio de currículos, fotos e vídeos enviados pelos candidatos – 48 profissionais, que participam neste fim de semana da etapa presencial.

“As inscrições para a audição superaram muito nossas expectativas. Recebemos uma variedade de bailarinos com excelente nível técnico, o que mostra que a companhia tem grande visibilidade no cenário nacional. Muitos profissionais de alto nível se interessam em fazer parte do nosso elenco”, destaca o diretor Marciano Boletti, que, junto com a direção de produção, vem propondo uma renovação das formas de trabalho do Ballet e das criações, que serão assinadas por diferentes coreógrafos convidados.





O primeiro trabalho nesta linha, “Bora!”, assinado por Henrique Rodovalho (Goiânia-GO), estreou no Festival de Dança de Londrina 2022 e segue turnê ainda este ano.





Segundo Boletti, esta é uma forma de valorizar, também na concepção dos espetáculos, a heterogeneidade do elenco – uma das antigas marcas do Ballet de Londrina.





