Banda Eskröta divulga novo álbum em show em Londrina

Em turnê de trabalho do novo disco “Blasfêmea”, lançado em abril de 2025, a banda Eskröta se apresenta em Londrina nesta sexta-feira (15), no palco do Rocha’s Bar (rua João Pessoa 50-A, entre rua Quintino e Avenida JK). O trio do interior paulista, em franca ascensão e cravando estacas no circuito alternativo brasileiro, faz uma mescla abrasiva de metal com punk rock e terá no evento a companhia do grupo Free Spirits (grunge/shoegaze/garage), direto da Inglaterra, e da veterana anfitriã londrinense Predator (thrash metal). A casa abre às 20h e os shows iniciam às 22h, com ingressos antecipados a R$ 30,00 on-line e a R$ 40,00 na portaria.





Encabeçado pelas integrantes fundadoras Tamyris Leopoldo (baixo e backing vocals) e Yasmin Amaral (guitarra e vocal), mais John França na bateria, o grupo Eskröta foi formado em Rio Claro (SP), em 2017. Apesar da história recente, já é referência da nova geração e carimba sua marca com força no mapa underground, lançando álbuns frequentemente – seis até aqui - e tocando em vários shows e festivais pelo Brasil e América Latina.

Ativa nos palcos e na comunicação junto ao público, a banda vira rótulos do avesso e se destaca pela ferocidade e versatilidade do som crossover executado, capaz de reunir na mesma plateia apreciadores de variadas vertentes do punk rock, hardcore e metal. As letras cantadas em português dão grifo acentuado às mensagens transmitidas, evidenciando o posicionamento crítico de essência feminista, antifascista e libertária. Os temas entrelaçam contrastes e patologias sociais, resistência e fortalecimento das mulheres, os grotescos e hostilidades do cotidiano moderno, sentimentos pulsantes, sátiras a padrões, além de homenagens a obras ficcionais de horror.





Em 2024, teve a oportunidade de ampliar seu alcance ao se apresentar para milhares de pessoas em dois megaeventos, o Rock in Rio e o Knotfest Brasil, realizado no Allianz Park, em São Paulo. Já entre junho e julho de 2025 veio a primeira turnê na Europa, onde o trio estreou ao melhor modo como faz barulho: rápida e furiosamente. Foram shows em oito países, totalizando 14 apresentações em apenas 18 dias. Passaram por Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, Irlanda do Norte e Sérvia.

Yasmin contou que a experiência na Europa foi singular e resultou em grandes experiências, aprendizados e perrengues que serviram de escola para o grupo. “Fomos introduzidas a um novo mercado e queríamos muito estar lá, era um sonho, e pudemos também conhecer vários brasileiros que moram na Europa e prestigiaram os shows. Vivemos dias incríveis e o maior aprendizado foi ‘confie no seu potencial’, pois tínhamos dúvidas sobre como seria a aceitação, se as pessoas entenderiam nossa essência por cantarmos em português, mas fomos bem recebidas em todos os lugares. Algumas coisas do mercado Europeu também absorvemos para aprimorarmos questões logísticas. O saldo foi bastante positivo”, relatou a vocalista e guitarrista.





Retornando do Velho Continente, a banda retomou em agosto a esteira brasileira da “Blasfêmea Tour”, iniciada em abril e com diversas datas agendadas até dezembro deste ano. O próximo ponto de parada é Londrina, onde esteve pela primeira vez em 2024. “Estamos muito felizes com o convite para voltar a Londrina, principalmente com novas músicas no show. A aceitação do disco tem sido excelente e, inclusive, levamos algumas das canções para a Europa. Então, o público pode esperar faixas do “Blasfêmea” e também revisitaremos os álbuns anteriores. Estamos motivadas”, garantiu Yasmin.

Presença Feminina





Com trocadilho provocativo logo no título, o registro mais recente da Eskröta revela sua intenção ousada ao catalisar ainda mais o vigor musical e criativo da banda. O pacote de 11 canções inéditas eleva o poderio de fogo dos arranjos incisivos já conhecidos, bem como das mensagens disparadas. A essência dos oito anos de caminhada se mantém, mas há incursões experimentais que tangem novas nuances sonoras.





Também trouxeram tempero adicional às gravações algumas participações de convidados. A música “Mantra”, brado contundente versando sobre a cultura do estupro, ganhou contorno de voz coletiva com a presença da rapper MC Taya nas linhas vocais. Na faixa “A Bruxa”, o incremento veio na bateria, que incorporou mais potência percussiva com apoio das baquetas de Cláudio Montevérdi, da banda Korvak, da Paraíba. Por sua vez, “LBR (Latina, Brasileira, Revolucionária)”, canção que reafirma as visões e atitudes da banda, tem sua atmosfera marcada por tambores tocados por músicos do Cordel do Fogo Encantado, de Pernambuco.

Sobre a força e presença crescente do feminino no ambiente roqueiro alternativo, ressaltada pela Eskröta também no novo trabalho, a vocalista Yasmin frisou que está sendo incrível presenciar e participar desse movimento construtivo. “Temos muitas bandas surgindo e mulheres frequentando os shows, se envolvendo de diferentes formas. Até mesmo a nossa existência se deve a bandas como a Nervosa, por exemplo, que nos incentivou a persistirmos e irmos em frente. Uma banda acaba, direta ou indiretamente, sendo fonte de inspiração para outra e essa cadeia vai se fortalecendo, trazendo mais mulheres para a cena. É muito bonito de ver acontecer”, concluiu.





Abertura

O evento desta sexta (15), no Rocha’s Bar, traz a banda de rock alternativo Free Spirits, da Inglaterra, que está fazendo shows em algumas cidades brasileiras ao longo de agosto. O grupo de Londres, foi formado pelos irmãos brasileiros Giancarlo (guitarra/vocal) e Lucas Mariani (baixo), ao lado do baterista Florin Pascu. Em sua segunda passagem pelo país, a banda transita sonoramente pelo grunge, shoegaze, garage, britpop e extensões do punk.

O power trio já foi elogiado pelo empresário do Oasis e esteve em festivais concorridos, dividindo palco com nomes como Echo and the Bunnymen, Ride, Joyce Manor e Gouge Away. O público brasileiro poderá conferir o momento atual do grupo com o recém-lançado EP “Majestic”, publicado em agosto nas plataformas digitais e que conta com quatro músicas novas.





Representando Londrina, a clássica Predator leva seu enérgico thrash/death metal ao palco, convidando velhos e novos ouvintes a baterem cabeça com o som agressivo, rápido e técnico executado. Formado em 1986, o grupo é pioneiro no Paraná, sendo um dos primeiros nomes do metal no estado.





Após um grande período de hiato, retomou as atividades nos últimos anos e está na ativa com força total, tendo finalizado em 2025 seu primeiro álbum completo, intitulado “Predator”. Composto por dez faixas, será lançado oficialmente em CD pela Classic Metal Records, em breve. Em sua trajetória, a Predator possui gravações antigas em demo, nos anos 80, além de singles e EPs, o último deles “Slaughter”, de 2025.









SERVIÇO





Show com Eskröta (SP), Free Spirits (ENG) e Predator (Londrina)





Quando: sexta-feira (15)





Local: Rocha’s Bar (Rua João Pessoa, 50-A), bar aberto às 20h, shows a partir das 21h





Ingressos antecipados: R$ 30,00 via pix [email protected] (enviar comprovante e nome completo pela DM do perfil @rochasrock ou para o WhatsApp (43) 98411-4054)





Na hora do evento custará R$ 40,00



