'La Casita", de Londrina, está entre os 100 melhores bares do país

O bar londrinense La Casita - junto de outros sete bares do Paraná - foi listado entre os 100 melhores da sua categoria no país, segundo um ranking desenvolvido pela Revista Exame, divulgado nesta quinta-feira (28). Em sua terceira edição, o foco do levantamento é divulgar locais, reconhecer e apresentar a diversidade da coquetelaria brasileira, dos mais diferentes aos clássicos botecos. Para eleger os melhores de 2025, o ranking contou com 50 jurados especializados, entre críticos e influenciadores de todo o país.





Representam o Paraná, além do La Casita - que conquistou o 93º lugar -, os bares curitibanos Ginger (34º lugar), Mykola Lab Bar (49º), Continental (56º), La Boca (62º), Canto Bar de Parrilla (70º), Dom Bar (70º) e o Gards (91º).

"O turismo gastronômico no Paraná se destaca pela sua vasta oferta de empreendimentos e locais com qualidade acima da média, diferenciais importantes na hora de um agente de viagem vender um destino ao turista, por exemplo”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo estadual.





“Ter o Estado representado em mais um ranking de peso no segmento gastronômico, inclusive com estabelecimentos do Interior, comprova a boa prestação de serviço e as experiências marcantes que podem ser encontradas por aqui, fomentando o nosso turismo”, acrescentou.

Os jurados foram convidados a escolher seus dez bares preferidos, sendo cinco de sua região e os demais de outras partes do Brasil. Os votos foram compilados, chegando ao resultado final, que em caso de empate entre estabelecimentos são organizados por ordem alfabética. Ao todo, constam na lista bares de 17 cidades brasileiras, distribuídos em 12 estados e Distrito Federal. Confira a listagem completa AQUI.





La Casita

O londrinense La Casita – único paranaense na lista fora da capital – é um estabelecimento novo, inaugurado há cerca de dois anos, e conquistou a sua primeira grande indicação por meio do ranking da Exame. Pedro Cortez, chefe de cozinha e dono do bar no Norte paranaense, disse que o reconhecimento não tem preço.





“Eu até achei suspeito quando entraram em contato para avisar que aparecemos na lista, foi uma surpresa bem grande. É muito relevante, porque somos um dos poucos bares fora de grandes capitais selecionados no ranking, então é um conquista para nós e para Londrina. Esperamos receber a visita de ainda mais turistas e clientes de fora com esse reconhecimento, vai alavancar o nosso serviço e a nossa região”, disse.

