Hip-hop ganha o palco do Cine Teatro Ouro Verde na Batalha Coroa de Ouro

Vem aí a 2ª edição da Batalha Coroa de Ouro. O encontro, que promete reunir as principais vozes do Circuito Londrinense, ocorre no próximo domingo, dia 28, no Cine Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, nº 85 – Centro). Na programação do Circuito Paraná Plural do 3º Festival das Diversidades, é uma realização da Kapanga Criativa e do programa de extensão da UEL, Práxis Itinerante. A entrada é gratuita. Para participar, é necessário retirar o ingresso no Sympla. Na hora do evento também serão distribuídos ingressos, sujeito a lotação.





O evento conta com diversas atrações em sua programação: o rolê começa às 14h, com discotecagem, seguida por batalhas de TAG e de Beat, e show do rapper londrinense Kyle Fortes. A tão esperada batalha de rima acontece às 17h30, sucedida por uma apresentação de dança do Front 043, freestyle e mais uma discotecagem.

Para conquistar a Coroa, 16 MCs irão se enfrentar. Para a caminhada até o palco do Ouro Verde, 14 participantes estão duelando em seletivas, que acontecem até 26 de setembro, nas diferentes regiões da cidade. Acesse a lista completa das seletivas no Instagram da Batalha Coroa de Ouro.

Os vencedores do primeiro e do segundo lugar da Coroa de Ouro 2024, os MCs Lagrave e Flavin, já estão confirmados para a batalha deste ano.

O Cine Teatro Universitário Ouro Verde, inaugurado em 1952, representa um local de

valorização e fortalecimento da cultura, sendo um Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Paraná. Assim, é um marco para o movimento hip-hop londrinense ocupar, novamente, um centro fomentador de cultura, que foi de difícil acesso a essa comunidade. A Batalha Coroa de Ouro reivindicou o espaço do rap no Cine Teatro pela primeira vez em 2024.





Para mais informações, acompanhe @batalhacoroadeouro.

Programação





14h — Discotecagem.

15h — Batalha de TAG (graffiti).

16h — Batalha de Beat.

17h — Show do Kyle Fortes.

17h30 — Batalha de Rima.

19h — Apresentação de dança, do Front 043, durante o intervalo entre a batalha de rima.

19h30 — Retomada da Batalha de Rima, com as fases finais.

20h30 — Final da batalha.

20h40 — Freestyle aberto para/com o público, agradecimentos finais e última

discotecagem.





