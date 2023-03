BBB 23 anuncia volta do Quarto Branco; saiba mais sobre a dinâmica

O Quarto Branco está de volta. Durante o BBB 23 desta terça-feira (7), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que a dinâmica integrará o reality show nos próximos dias.





"Amanhã, ele vai voltar. Estou falando dele: do Quarto Branco. Dá arrepios só de pensar!", avisou Tadeu Schmidt.

Publicidade

Publicidade





Durante a tarde desta terça, o diretor de entretenimento da Globo, Boninho, havia adiantado a possibilidade de retorno da dinâmica.





"Então Tadeu Schmidt, segura até amanhã? O time Chevrolet Brasil já topou. Eles também não vão contar até você explicar a dinâmica durante o 'BBB' de terça na TV Globo!!! Vamos ficar quietinhos!!!", disse ele, usando a tag 'Quarto Branco' na legenda do post.





No BBB 20, o Quarto Branco foi uma das dinâmicas que aqueceu a temporada.





Naquela edição, Manu Gavassi, Felipe Prior e Giselly foram para o temido cômodo e só puderam sair ao apertar um botão vermelho. Quem acionasse o dispositivo, estaria sozinho no paredão e liberaria os demais do Castigo do Monstro.