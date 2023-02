BBB 23: Cristian é eliminado no quinto paredão com 48% dos votos

Com 48,32% dos votos, Cristian foi o quinto eliminado do BBB 23 (Globo). O empresário disputava a permanência no programa com Fred e Ricardo.



O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 16. Que expectativa, né. Desde o outro Paredão todo mundo queria o veredicto sobre o Cristian. Ele sabia que não era general, não queria ser soldado e virou espião (...) Foi tão massacrado e isolado no jogo (...)".

"Veio no Paredão com quem mais levantou voz contra ele: Fred. E com quem defendeu seus movimentos: Ricardo (...) Ricardo, se tem uma coisa que ele não é, é fácil. Se irrita e não esconde. Seria esse o motivo de sua saída ou a petulância de colocar o Líder no Monstro? Maldade ou gol de placa?"



"Será que hoje a vítima do Paredão é um emparedado mais discreto. Fred, gente boa, piadista, inteligente, sagaz, o cara dos bordões. Como saber se o Fred não está fazendo pouco?"



"O que eu posso dizer é que os três tiveram chance de escapar do Paredão. O BBB é sempre dinâmico, pode sempre surgir um fato novo (...) O que é certeza nessa vida? Não depende da perspectiva?"



"O que tirou você hoje foi o medo". Tadeu anuncia que Cristian é o quinto eliminado da casa, com 48,32% dos votos.