BBB 24: Vinícius Rodrigues, de Maringá, é eliminado com 9,92% dos votos

A corrida acabou, pelo menos no BBB24, para o atleta paralímpico Vinícius Rodrigues que foi eliminado na noite desta terça-feira (23), com 9,92% dos votos.





A eliminação de Vinícius, de certa forma, foi surpreendente, já que durante a votação Pitel e Luigi chegaram a aparecer com pequenas porcentagens, tecnicamente empatados. Mas Pitel acabou com 15,96% dos votação, enquanto Luigi obteve 15,52%.

Já Marcos Vinícius ficou bem fita, com 20,75% dos votos e Alane melhor ainda, com 40,85% da votação, na posição mais tranquila da rodada em que estiveram cinco na berlinda, no primeiro paredão quíntuplo da história do BBB.





Vinícius Rodrigues, que chegou a perder a Bolsa Atleta que recebia do governo federal, porque foi participar do BBB sem comunicar o Ministério do Esporte, agora até pode reivindicar a Bolsa de volta, mas não seu lugar no reality.





