Beatriz Reis e Thiago Oliveira vão comandar quadro do reality BBB 25

'Vale Tudo' será um sucesso ou fracasso? Elenco original opina sobre o remake

No comecinho de 1989, uma pergunta parou o Brasil: "Quem matou Odete Roitman?". Com uma trama que envolvia conflitos familiares, corrupção e inversão de valores, a resposta veio no último capítulo de "Vale Tudo", exibido no dia 6 de janeiro daquele ano.