Beijo lésbico de 'Vai na Fé' já tem dia e hora para ser exibido

Enfim, o tão aguardado - e até aqui censurado - beijo entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) vai ser exibido em "Vai na Fé" (Globo). A emissora confirma que a cena de afeto gay já tem data para ir ao ar: dia 21.



Publicidade Publicidade Desde maio que a Globo vem cortando cenas de beijo com pessoas do mesmo sexo. O momento de carinho entre Clara e Helena chegou a ser anunciado no resumo dos capítulos daquela semana, o que causou expectativa e frustração em diversos espectadores.

Desde então, o canal vem sendo criticado nas redes sociais e também por outros artistas. Dentre eles Tainá Müller, que lembrou que no ano de 2014, na novela "Em Família", interpretou Marina, uma mulher que tinha como par romântico Clara, vivida por Giovanna Antonelli. Publicidade

"Sofri muito com essa história na época de #Clarina. Achava um absurdo, na real. Entendo que o Brasil é um país conservador, mas não normalizar o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo só faz a manutenção do preconceito", opinou a atriz nas redes sociais.

Procurada na ocasião, a Globo respondeu apenas que "toda novela está sujeita a edição, uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas". Já a autora, Rosane Svartman, nunca respondeu as solicitações. Publicidade



Regiane Alves ironizou os cortes e deu uma indireta dias atrás ao posar em frente ao pôster do filme "Homem-Aranha Através do Aranhaverso". Isso porque há uma cena famosa do longa de 2002 em que o protagonista beija seu par de cabeça para baixo, algo que deveria ter acontecido numa das cenas editadas da atriz com Priscila. "Entendedores entenderão", postou ela.

Duas semanas depois de cortar o primeiro beijo entre Clara e Helena, a Globo decidiu manter o veto à troca de carinho das duas personagens na trama ao editar um selinho entre elas por um chamego no rosto. Publicidade

Conforme a íntegra do episódio, após Clara chorar e revelar insegurança e fragilidade, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto ela estava linda, beijando-a em seguida na boca. Clara, então, não recuaria. A cena não aconteceu e a internet não perdoou mais uma vez.



