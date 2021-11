Bella Hadid fala de altos e baixos emocionais desabafando nas redes sociais

A modelo Bella Hadid, 25, desabafou nas redes sociais nesta terça-feira (9) que tem chorado quase "todos os dias" e "todas as noites" nos últimos anos devido à depressão. Ela publicou várias fotos de si mesma em lágrimas e lembrou seus seguidores que a mídia social não é a vida real.

"Para quem está lutando, lembre-se disso. Às vezes, tudo o que você precisa ouvir é que não está sozinho", escreveu ela em uma longa legenda. "Então, de mim para você, você não está sozinho. Eu te amo, eu te vejo e eu ouço você."

A modelo continuou dizendo aos fãs que a saúde mental e o desequilíbrio químico não são "lineares" e comparou a uma montanha-russa com "altos e baixos" e "lado a lado".





"Sempre há luz no fim do túnel, e a montanha-russa sempre para por completo em algum ponto ... [mas] fica melhor", disse.

Hadid escreveu ainda que ela teve "colapsos e esgotamentos suficientes" para saber que "se você trabalhar duro o suficiente consigo mesmo, passando um tempo sozinho para entender seus traumas, gatilhos, alegrias e rotina, você sempre será capaz de entender ou aprender mais sobre sua própria dor e como lidar com ela. Que é tudo o que você pode pedir de si mesmo. "





A modelo encerrou sua postagem agradecendo aos fãs por ouvi-la compartilhar sua verdade.





Hadid, que no passado falou abertamente sobre a luta contra a depressão e ansiedade severas desde que era adolescente, fez uma pequena pausa em janeiro nas redes sociais para se concentrar em sua saúde mental.





"Estou aqui apenas para ser um instrumento de paz e amor para ajudar as pessoas que sofrem e, com sorte, o mundo, com o tempo", ela legenda uma série de fotos via Instagram. "Reserve um tempo para obter ajuda para sua saúde mental. Vale a pena atingir todo o seu potencial", disse na época.