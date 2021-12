Ben Affleck diz estar feliz após retorno de romance com Jennifer Lopez

Ao promover o seu novo filme, "The Tender Bar", o ator Ben Affleck, 49, afirmou ao The Wall Street Journal que está feliz com o retorno do romance com a cantora Jennifer Lopez, 17 anos após o rompimento do casal. Os dois estão namorando e ele considera essa segunda chance como uma das consequências de seu amadurecimento.

"Posso dizer que é definitivamente maravilhoso para mim", afirmou.

Jennifer Lopez, 52, e Ben Affleck foram noivos entre 2002 e 2004. Na época, ele deu à cantora um anel de diamante rosa de 6,1 quilates, de Harry Winston, de acordo com a Vogue britânica.





Eles reataram o relacionamento em 2021. Em julho, Lopez compartilhou uma foto em que aparece beijando o astro de Hollywood.





Na entrevista, Affleck evitou dar detalhes sobre a nova fase do romance. "Uma das lições que aprendi é que não é sábio compartilhar tudo com o mundo", disse. Tenho muita sorte por ter me beneficiado com as segundas chances".

Em agosto, o ator foi flagrado em uma loja da joalheria Tiffany's, em Los Angeles, olhando anéis de noivado. Ele estava acompanhado da mãe, Sam, e do filho Samuel.





As especulações sobre um novo romance entre os dois artistas começaram em maio, dias após Lopez anunciar o rompimento do noivado com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, 45, com quem permaneceu por quatro anos. Já Affleck colocou um ponto final na relação com a atriz Ana de Armas, 33, em janeiro, pouco menos de um ano após assumir o namoro.





Os dois artistas teriam mantido contato ao logo dos anos e agora se reconectaram.





Lopez foi casada com o cantor Marc Anthony, 52. Os dois são pais dos gêmeos Emme e Maximilian, 13. Eles se divorciaram em 2014. Affleck foi casado por 13 anos com a atriz Jennifer Garner, 49, com quem teve três filhos: Violet, 15, Seraphina, 12, e Samuel, 9.