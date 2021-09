Ben Affleck empurra fã que tenta tirar selfie com Jennifer Lopez

Ben Affleck, 49, afastou um fã que tentou tirar uma selfie com Jennifer Lopez no aeroporto Marco Polo, em Veneza, na Itália. Um vídeo do incidente mostra o ator empurrando o homem para proteger a atriz, antes que os seguranças assumissem o controle da situação.

Continua depois da publicidade





De acordo com o Daily Mail, os artistas estavam deixando a cidade após comparecerem ao Festival Internacional de Cinema de Veneza nesta sexta-feira (10) para o lançamento do próximo filme do astro, "O Último Duelo", quando, sem pedir permissão, um homem ergueu uma câmera e tentou se aproximar de Lopez. Affleck, então, coloca a mão no peito do fã.

Continua depois da publicidade





O casal assumiu que estava dando uma segunda chance ao amor em julho, 17 anos após romperem pela primeira vez o namoro que durou de 2002 a 2004. Na ocasião, Lopez postou imagens da comemoração do seu aniversário de 52 anos no Instagram, entre as quais uma foto na qual apareceu beijando o astro de Hollywood.





As especulações sobre um novo romance entre os artistas começou a acontecer em maio, dias após Lopez anunciar o rompimento do noivado com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, 45, com quem permaneceu por quatro anos. Já Affleck, colocou um ponto final na relação com a atriz Ana de Armas, 33, em janeiro, pouco menos de um ano após assumir o namoro.

Continua depois da publicidade





Em junho de 2004, a cantora se casou com o cantor Marc Anthony, 52, e juntos tiveram dois filhos, os gêmeos Emme e Maximilian, 13. Eles se divorciaram dez anos depois. Affleck foi casado por 13 anos com a atriz Jennifer Garner, 49, com quem teve três filhos: Violet, 15, Seraphina, 12, e Samuel, 9.