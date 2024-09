Bia do Brás diz que climão do BBB 24 ficou no reality

O que aconteceu no BBB 24 ficou no reality. A relação não muito amistosa de Beatriz Reis com Giovanna Pitel e Nanda Bande (eram de quartos diferentes) dentro da casa ganhou um tom mais cortês e de parceira fora da atração. Foi isso que Bia do Brás disse na segunda noite do Rock in Rio.





A ex-sister jurou que não houve climão entre o trio nos bastidores do estande da Globoplay. "Não. Dividimos camarim e conversamos sobre o evento. A gente sempre tem mais afinidade com algumas pessoas, com outras menos. É a vida. Mas não aconteceu nada comigo e as meninas", falou Bia.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Bia adiantou detalhes do quadro (ainda sem nome) que vai ter no Encontro. "Gravei em uma feira lá no Brás. Fiz entrevistas com feirantes sobre como atrair fregueses, por exemplo. O quadro vai ser isso: "encontrar as pessoas nas ruas e descobrir histórias".





Se a vida profissional anda corrida, o lado amoroso vai devagar. Bia está solteira e sozinha. "Não beijei na boca nesse Rock in Rio. Ainda sou virgem!", gritou. "As pessoas desconfiam que estou mentindo e quando coloco um fio dental falam: 'Já perdeu a virgindade'. Mas continuo virgem".





Bia diz que tem sido mais paquerada, recebe mais cantadas, mas ainda não arrumou um namorado. "Sou tímida [risos] nessa parte de relacionamentos. E está difícil encontrar alguém", lamenta Bia, que reconhece preferir alguém do meio. "É mais fácil entender essa nova realidade que estou vivendo. Mas anônimo ou famoso eu estou aí, sua danada!"