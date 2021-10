Bolsonaro rebate Xuxa após ela pedir para apoiadores dele deixarem de segui-la

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) respondeu a críticas que a apresentadora Xuxa, 58, fez contra ele nas redes sociais. Em publicação nas redes sociais, a apresentadora havia pedido que quem o apoiasse deixasse de segui-la.

"Se você apoia Xuxa, peço que nos siga", respondeu Bolsonaro. "Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos sempre melhorar e unir nosso país!"

A publicação inicial da apresentadora foi motivada por uma fala do presidente reclamando de ter sido barrado ao tentar assistir a um jogo do Santos no último domingo (10). Na ocasião, a Vila Belmiro recebeu o público que apresentou comprovante de vacinação -o que Bolsonaro não quis fazer.





"Estamos em uma pandemia, a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, já morreram 600 mil pessoas", lembrou Xuxa. Ela explicou por que se faz necessário apresentar esse tipo de comprovação: "Porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a Organização Mundial da Saúde pedem".

"Quem não faz isso, não segue as regras mundiais, é genocida (e ainda tem gente que vai querer argumentar), por favor, deixe de me seguir, deixe de falar comigo", pediu. "E você que é a favor da vida, assine o impeachment agora."





Em maio, Xuxa, a atriz Julia Lemmertz, o youtuber Felipe Neto, o ex-futebolista Walter Casagrande e o escritor Raduan Nassar, entre outros, assinaram um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro protocolado pelo Movimento Vidas Brasileiras. A solicitação foi baseada na "condução desastrosa" da epidemia de Covid-19 pelo governo federal.