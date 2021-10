Britney Spears diz, em rede social, que família a machucou

Britney Spears, 39 , compartilhou uma mensagem no Instagram com palavras fortes sobre sua família e os efeitos que eles tiveram em sua vida, nesta segunda-feira (25). As críticas são feitas duas semanas antes da audiência que vai decidir se chegará ao fim a tutela sobre sua vida pessoal e profissional, que dura 13 anos.

"Você não acha estranho quando você se esforça para organizar viagens ou marcar almoços com pessoas que você ama, só para saber que eles vão fugir de você ou partir depois de 10 minutos?", escreveu a cantora na rede social.

A cantora disse que entendeu que as pessoas com quem sempre se abriu só estavam disponíveis para ela quando era conveniente para eles. Mas ela afirmou que não está mais disponível para nenhuma dessas pessoas e não se importa de ficar sozinha.





"Esta mensagem é para minha família por me machucar mais do que você jamais imagina. Eu sei que a tutela está prestes a acabar, mas ainda quero justiça !!!"

Britney não é mais controlada pelo pai, Jamie, que exercia a função de tutor da cantora desde 2008. A decisão, que teve efeito imediato, foi tomada pela juíza Brenda Penny no dia 29 de setembro durante uma audiência na Justiça americana.





Jamie havia anunciado que desistiria de ser tutor da filha, mas isso só seria concretizado na audiência sobre o caso marcada para janeiro de 2022. Os advogados de Britney haviam pedido para acelerar esse processo -no que foram atendidos.





Entre os motivos que foram alegados na petição estava a vontade da cantora de se casar com o noivo, Sam Asghari. Ela não poderia assinar o acordo pré-nupcial sem a anuência do pai.





Até a próxima audiência, a fortuna da cantora segue sob a tutela de um contador, John Zabel, indicado pela Corte. Ele vai dar a palavra final com relação às decisões financeiras relacionadas ao patrimônio de Britney (avaliado em US$ 60 milhões, cerca de R$ 325 milhões).