Bruno Gagliasso ficou surpreso ao descobrir que esposa é demissexual

O ator Bruno Gagliasso, 40, comentou a repercussão de uma confidência íntima feita por sua esposa, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, 36, a respeito da própria sexualidade.



Em setembro, ela declarou ser demissexual no podcast Quem Pode, Pod, que apresenta ao lado de Fernanda Paes Leme. O termo designa pessoas que necessitam de envolvimento afetivo para ter atração sexual.





"Achei divertido, achei engraçado pra cacete. Nem eu sabia. Soube pelo programa que ela era demissexual. Ri horrores. Liguei pra ela: 'quer dizer que você é demissexual?'", contou o ator da Netflix, em entrevista ao jornal O Globo.





Gagliasso, no entanto, assegura não se incomodar nenhum pouco com as confissões particulares feitas por Giovanna no podcast.





"Não tenho vergonha nenhuma da família que tenho, de quem eu sou. Lá é um lugar de muitas revelações. Todo mundo faz. Elas se colocam nesse lugar, então, os convidados ficam à vontade para fazer também", analisa ele.