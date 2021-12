BTS, Anitta e Blackpink estão entre artistas mais citados no Twitter em 2021

O Twitter foi um dos espaços preferidos para reunir fãs de música em 2021, e a rede social calculou os assuntos, álbuns e artistas mais populares entre eles.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em retrospectiva divulgada nesta quinta-feira (9), Anitta apareceu como a cantora nacional mais mencionada no Brasil, seguida por Marília Mendonça, e teve o álbum mais falado do ano com "Girl From Rio".

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Mas o posto de artista mais comentado pelos brasileiros ficou com os sul-coreanos do BTS, grupo de sete membros que é famoso por sua presença massiva nas redes sociais. Os meninos também tiveram o 3º álbum ("Map of the Soul: Persona") com mais menções no Twitter do Brasil, superados apenas por Anitta e por outro grupo de k-pop.





As quatro integrantes do Blackpink que ficaram com o 2º lugar na lista de álbuns mais comentados, com seu primeiro disco completo, o "The Album", além de ocupar a 3ª posição entre os artistas mais mencionados.





A cantora norte-americana Taylor Swift fez dobradinha entre os álbuns mais populares, com o relançamento "Red (Taylor's Version)" e o inédito "Folklore", além de ser a 6ª artista mais mencionada entre os brasileiros. O britânico Harry Styles, ex-One Direction que viveu um affair com a loira entre 2012 e 2013, foi o 5º artista mais falado na plataforma.

Continua depois da publicidade





A rainha da sofrência também comprovou sua popularidade no país natal. Marília Mendonça, que morreu em acidente aéreo em 5 de novembro, foi a 8ª mais mencionada no Twitter, e uma das duas únicas brasileiras a figurar no top 10.





O resto do ranking foi preenchido por artistas sul-coreanos: Ateez, em 4º, Tomorrow X Together em 7º, Twice em 9º e Stray Kids em 10º. Entre os álbuns mais falados, apareceram Lady Gaga, o grupo feminino de k-pop Red Velvet, o cantor Luis Tomlinson, Demi Lovato, e Kanye West.





Confira as listas completas divulgadas pelo Twitter:





Artistas mais mencionados no Twitter brasileiro em 2021:





1. BTS (@BTS_twt)

2. Anitta (@Anitta)

3. BLACKPINK (@BLACKPINK)

4. ATEEZ (@ATEEZofficial)

5. Harry Styles (@Harry_Styles)

6. Taylor Swift (@taylorswift13)

7. TOMORROW X TOGETHER (@TXT_bighit)

8. Marília Mendonça (@MariliaMReal)

9. TWICE (@JYPETWICE)

10. Stray Kids (@Stray_Kids)





Álbuns mais mencionados no Twitter brasileiro em 2021:





1. Girl from Rio (Anitta)

2. The Album (Blackpink)

3. Map of the Soul: Persona (BTS)

4. Chromatica (Lady Gaga)

5. Red (Taylor's Version) (Taylor Swift)

6. The ReVe Festival: Day 1 (Red Velvet)

7. Walls (Louis Tomlinson)

8. Dancing With The Devil (Demi Lovato)

9. Folklore (Taylor Swift)

10. Donda (Kanye West)