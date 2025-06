Cambé terá festa dedicada ao padroeiro Santo Antonio nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (13/6), a Paróquia Santo Antônio de Cambé promove uma das mais tradicionais festas religiosas do Paraná, dedicada ao padroeiro no Município. As festividades em louvor a Santo Antônio estão na sua 91ª edição. As atividades religiosas começam 7 horas, na Igreja Matriz, com a primeira missa do dia e a bênção dos pães. As demais serão às 10h, 12h e 15h. Às 17h, missa solene seguida de procissão pelas ruas centrais da cidade. Ao final, será acesa a Fogueira de Santo Antônio e terá início a quermesse, no Centro de Eventos.





Nesta edição, o também tradicional Bolo de Santo Antônio, atração que acontece há 25 anos, será vendido aos participantes por R$ 8,00/fatia. Em comemoração ao jubileu, uma das 12 mil fatias terá um par de alianças de ouro. Cerca de 30% das demais, serão “recheadas” com medalhinhas comemorativas, do “Santo Casamenteiro”. As alianças, as medalhas e os pedaços do bolo serão abençoados.

A partir das 7h da sexta-feira (13), o bolo começa a ser confeitado e embalado por cerca de 100 voluntárias, no salão paroquial. Às 9h terá início a entrega.

Rápida biografia de Santo Antônio

Santo Antônio é português porque nasceu em Lisboa, mas é considerado italiano também porque evangelizou e morreu em Pádua. É o mais venerado no mundo cristão e se popularizou pelas tradições de casamenteiro, recuperador de objetos perdidos, distribuidor de pães e milagreiro. Pouco se fala sobre sua enorme devoção a Jesus e Maria, pelo amor aos pobres, sua santidade. Tão pouco é citado como o grande pregador e propagador do Evangelho que foi. Escreveu importantes sermões, hoje editados em livros. É esta sua principal vocação.

Serviço

Missas com bênção dos pães: 7h, 10h, 12h, 15h

Início da entrega do bolo de Santo Antônio (salão paroquial): 9h

Missa solene e procissão: 17h

Quermesse (Centro de Eventos): 19h

Paróquia Santo Antônio de Cambé, rua Espanha, 289, Centro