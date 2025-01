Carnaval de São Paulo terá mais de 800 desfiles oficiais de blocos

Murilo Benício vive cenas de ação no Calçadão de Londrina em 'Assalto à Brasileira'

Em dezembro de 2024, durante seis dias, uma parte do Calçadão de Londrina voltou ao ano de 1987, quando o local tornou-se cenário daquele que foi considerado o maior assalto da história no País com repercussão internacional.