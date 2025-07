Casamento em 'Vale Tudo' impulsiona audiência e iguala recorde pelo 3º dia seguido

RIO DE JANEIRO, RJ - O aguardado casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão), exibido nesta quarta-feira (9), alavancou mais uma vez os índices de "Vale Tudo".





A novela, que entrou na metade dos 173 capítulos previstos, repetiu seu recorde de audiência pela terceira vez consecutiva em São Paulo, marcando 25 pontos com 41% de participação.

No Rio de Janeiro, o capítulo 87, que também marcou a transição para uma nova fase da trama, registrou 31 pontos e 48% de participação, o melhor desempenho de uma quarta-feira desde a estreia do remake.





Um detalhe curioso: a novela tem quebrado seus próprios recordes diariamente desde segunda-feira (7), marcando a semana da virada da história.

No capítulo do embate entre Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima, a novela marcou 25,2 pontos de média na Grande São Paulo. Na terça-feira (8), a trama também teve um bom desempenho: 24,8.





