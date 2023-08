Caso Larissa Manoela: o que é holding familiar e como essa opção pode ajudar?

“No caso, mais importante do que a holding em si, é a maneira como ela é constituída, como são distribuídas suas quotas e os direitos, deveres e previsões diversas em seu contrato social, acordo de sócios e, até mesmo, um conselho de administração se for o caso. Além disso, a holding propiciará uma redução de impostos sobre rendas de aluguel e é uma excelente estratégia de organização e blindagem patrimonial”, explica o especialista.

O advogado Jossan Batistute, especialista em direito patrimonial, aponta que essa é uma ferramenta estratégica lícita e legal para bem definir e delimitar a participação de cada membro da família na gestão do patrimônio e dos recursos.

As divergências econômico-financeiras entre a atriz Larissa Manoela e os pais, recentemente, revelam, na realidade, a importância de uma organização patrimonial através da criação de holdings.





Em linhas gerais, Larissa Manoela rompeu o relacionamento com os pais alegando que eles administravam integralmente o patrimônio dela, estimado em R$ 18 milhões, embora muitos profissionais da área de gestão de carreira e agenciamento apontem que o patrimônio possa ser mais de dez vezes maior que o informado.

Os genitores da atriz negam problemas. Entre as empresas das quais eles eram sócios, uma delas é uma holding familiar, aberta em maio de 2022.





“Uma holding familiar-patrimonial tem como um dos objetivos promover a separação do patrimônio pessoal do empresarial, possibilitando legalmente pagar menos impostos e delimitar em cotas a participação de cada sócio, ou seja, de cada membro familiar”, ressalta Batistute.

Como estrutura jurídica, a holding possibilita o pagamento de menos impostos porque, como pessoa física, cada cidadão pode vir a dever ao fisco 27,5% de Imposto de Renda sobre as rendas de aluguel, por exemplo. Ao contrário, a holding pode se enquadrar no regime tributário do lucro presumido, o que derruba o tributo para 11,33% aproximadamente.