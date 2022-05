Ainda no hospital, cantor Conrado diz à namorada que se lembra do acidente

O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado – que fazia dupla com Aleksandro – apresentou melhora em seu estado de saúde. Conforme um boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da dupla sertaneja no final da tarde de quinta-feira (12), ele está lúcido e após ter sido extubado segue em respiração espontânea e apresentando avanço clínico e laboratorial. O músico continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro (SP).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Pelas redes sociais, a namorada de Conrado, Anna Moraes, comentou que “os dias não têm sido fáceis, mas como vocês já sabem ontem uma grande vitória. Meu João acordou, está consciente e muito abalado com o ocorrido, ele se lembra de algumas cenas, mas, na medida do possível, está bem. Vocês não têm ideia de como foi importante e emocionante chegar no hospital e ver ele falando, se comunicando com a gente, depois de dias de tanta angústia", afirmou na postagem realizada na manhã de quinta-feira (12).

Continua depois da publicidade





Ela agradeceu a todos que estão manando mensagens e pediu orações para o namorado. "São muitas mensagens de carinho e palavras que acalentam meu coração nesse momento tão delicado. amigos, familiares, fãs do Cea... Acreditem, cada um de vocês estão sendo instrumentos de Deus na nossa vida! Gratidão a todos. Deus está ouvindo nossas orações. Continuem orando pela vida de João (Conrado) e do Júlio Cesar", enfatizou.