Anitta fala sobre intolerância religiosa à imprensa internacional

Anitta, 31, comentou sobre a intolerância religiosa que sofreu após divulgar o clipe de Aceita, do álbum Funk Generation, em entrevista ao site TMZ:



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A cantora concordou com repórter sobre a coragem de defender sua religião. "Sim. Devemos lutar contra o preconceito, certo? Eu faço isso por um motivo: temos que defender algo correto"



Ela confessou que não se preocupou com a reação negativa antes de lançar o clipe. "Eu esperava, mas, honestamente, não me importo. Acho que devemos apenas defender o que acreditamos. É sobre isso. Acho que as pessoas nos deram um poder de ter uma voz. Nós devemos usar isso para algo maior do que apenas ganhar dinheiro"