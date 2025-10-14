Pesquisar

Apoiou nas eleições

Anitta faz campanha para Lula indicar mulher para o cargo de ministra do STF

Redação Bonde
14 out 2025 às 18:10

Reprodução/ Twitter
Apoiadora de Lula nas eleições de 2022, a cantora Anitta usou as redes sociais nesta terça-feira (14) para cobrar o presidente da República a fim de que ele indique uma mulher para o cargo de ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) no lugar de Luís Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria recentemente.


A carioca explicou a situação em seus stories, provocando comoção entre os seus quase 65 milhões de seguidores. "Um dos Ministros do STF se aposentou. O presidente Lula terá que indicar um novo nome. Gostaria de tornar público um pedido para que seja uma mulher", escreveu. 

Ela destacou o fato de apenas três mulheres terem ocupado o cargo em 134 anos de história, enfatizando que já houve 169 ministros homens. "Em 134 anos de história, o Supremo Tribunal Federal já teve 172 ministros. Entre eles, apenas três mulheres – e nenhuma negra. Até o ano 2000, o STF jamais havia tido uma ministra."


Anitta também questionou a atual composição do colegiado, que conta apenas com uma mulher integrante, a ministra Cármen Lúcia, também indicada por Lula.

"Hoje temos uma entre os 11 homens. Tenho certeza de que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso país, onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda esperança", expressou a cantora.


Esta não foi a primeira vez que a estrela internacional se posicionou em temas políticos. Em 2022, ela fez campanha contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inclusive discutindo via Twitter/X com ministros. Recentemente, ela também fez campanha contra a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem e o PL (Projeto de Lei) da Anistia.

Reprodução/ Instagram
Anitta Governo Lula luiz inácio lula da silva ministro STF ministros do STF Votação no STF mulher
