Anitta faz performance na frente de política conservadora da Espanha e viraliza no país

A cantora Anitta, 29, foi, nesta sexta-feira (4), uma das estrelas principais do 40 Music Awards, festival anual da Espanha que premia os melhores intérpretes da música latina mundial. No entanto, o que chamou a atenção do público não foi mais um dos diversos prêmios que a brasileira importou, mas sim a sua performance ao vivo. Ela se tornou assunto nos principais jornais do país europeu após cantar e dançar o seu hit internacional "Envolver" na frente da presidente da Comunidade de Madri.





Contrariando os cantores que se apresentaram antes dela, Anitta se apresentou sem nenhum dançarino ao seu lado. Porém, no meio da performance, ela desceu no palco principal e foi se aventurar entre os convidados. Passando por algumas mesas, a cantora parou à frente de Isabel Díaz Ayuso, uma das mais atuantes e conservadoras integrantes da Assembleia de Madri.



Publicidade

Publicidade





A cena não demorou para viralizar e se tornar um dos assuntos mais comentados do dia no Twitter da Espanha e do Brasil.



A imprensa espanhola também repercutiu a performance da estrela tupiniquim. O jornal El País noticiou que "Anitta sensualiza com Ayuso na gala do 40 Music Awards", enquanto o La Vanguardia publicou "A dança viral de Anitta a Isabel Díaz Ayuso no 40 Music Awards"







Após a premiação, a política espanhola deu uma entrevista afirmando que pensou em muitas coisas na hora e que não sabia para onde olhar. Ela ainda disse que conversou com Anitta antes da apresentação, mas que não esperava tal atitude.







Se o plano da brasileira era divulgar ainda mais a sua música, ela conseguiu. "Envolver" subiu 72 posições no Spotify da Espanha, chegando perto do Top 100 do país, com 78.224 reproduções. Além disso, o vídeo da performance é o mais visualizado até o momento no canal oficial do YouTube do festival. Confira a apresentação completa abaixo.