Anitta gera polêmica nas redes com cena de seu novo clipe no Rio de Janeiro

A cantora Anitta, 29, gerou polêmica, na tarde desta quinta-feira (26), ao gravar uma cena do seu novo videoclipe. A carioca simulou estar fazendo sexo oral em um modelo em uma das cenas, que foi gravada e espalhada na internet por moradores de Magé, no Rio de Janeiro.





O burburinho começou nas redes sociais após a cantora ser gravada chegando de helicóptero na região. Em seguida, um produtor publicou no Instagram estar precisando de homens para a gravação de um clipe. "Preciso de um homem que saiba dançar, fazendo passinho, e que tope cortar o cabelo durante a cena igual ao cabelo da foto", publicou o produtor. A foto em questão é do corte conhecido como Cascão, eternizado por Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002.

Vestida ao estilo da marca Bad Boy, com a palavra Furacão 2000 estampada, Anitta conversou com as dezenas de fãs que acompanhavam a gravação das cenas. Outra novidade foi o convite das cantoras e dançarinas do Bonde das Maravilhas, grupo dono do hit "Quadradinho de Oito".





Anitta não se pronunciou sobre a cena do sexo oral até o momento. Yuri Meirelles, o homem que aparece na cena com ela, ganhou mais de 80 mil seguidores após a viralização do vídeo. A assessoria da cantora confirmou à jornalista Fábia Oliveira que se trata de um clipe musical, mas não deu mais detalhes sobre o assunto. Confira os vídeos abaixo.



