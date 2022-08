Ashton Kutcher diz que ficou sem ver, ouvir e andar por causa da vasculite

O ator Ashton Kutcher, de 44 anos, conhecido por participar de séries famosas como "That's 70's show" e "Two and a Half Men" revelou na última segunda-feira (8) que foi diagnosticado com doença autoimune há três anos. Durante programa "Celebridades à prova de tudo: o desafio", com Bear Grylls, da National Geographic, o ator relatou que ficou sem ver, ouvir e andar por causa de uma doença chamada vasculite.





A vasculite é uma designação para um grupo de doenças raras que causam a inflamação da parede dos vasos sanguíneos, restringindo o fluxo sanguíneo, provocando danos aos órgãos e tecidos do corpo.

Kutcher, que nunca havia falado sobre a doença, disse ter sorte em estar vivo: "Você realmente não aprecia isso, até perder", disse o ator durante a entrevista. "Até que você entende, 'eu não sei se eu vou ser capaz de ver de novo, não sei se vou poder ouvir de novo, não sei se vou conseguir andar de novo", afirmou. "Sorte de estar vivo", completou. O artista disse que levou cerca de um ano para se recuperar.