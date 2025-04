Ator de 'Harry Potter', Simon Fisher-Becker, morre aos 63 anos

Simon Fisher-Becker, 63, conhecido por seu trabalho no filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001), morreu no domingo (9).





Intérprete de Frei Gorducho, o artista teve sua morte anunciada em uma publicação no Facebook. A postagem foi feita pelo marido de Simon no perfil oficial do ator.





Tony, companheiro de Simon Fisher-Becker, disse que o artista faleceu às 14h50. "Olá a todos, aqui é o Tony, o marido de Simon. Eu tenho notícias muito tristes. Às 14h50 desta tarde, Simon morreu".





O rapaz ainda garantiu que manteria a conta na rede social aberta por um tempo, mas afirmou que provavelmente não faria outra publicação. Com mais de 4 mil amigos no Facebook, a publicação ultrapassou mil comentários lamentando a morte do artista.





Simon também era conhecido por atuar na série "Doctor Who". Ao longo de sua carreira, ele participou de seis projetos da produção, fazendo pequenas participações e, até mesmo, a narração em alguns episódios.





Além disso, o ator atuou no filme "Os Miseráveis" (2012). Desde 1990, quando iniciou sua carreira na televisão britânica, Simon Fisher-Becker fez mais de 40 papéis.