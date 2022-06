Avril Lavigne recria capa de 'Let go' álbum de 20 anos atrás

Na última terça-feira (28), Avril Lavigne decidiu reviver o passado e participar de uma trend do Tik Tok. No vídeo, a cantora aparece cruzando uma faixa de pedestres, para e cruza os braços fazendo a mesma pose que fazia em seu álbum 'Let go' lançado há 20 anos.

Para quem costuma utilizar bastante o Tik Tok com certeza sabe qual é a trend citada. Ao som de "I'm Just a Kid", do Simple Plan, pessoas imitam a pose de fotos antigas e em seguida colocam a foto para que todos vejam as mudanças que ocorreram da foto para os dias atuais.





No início do mês, a cantora já havia publicado em seu Instagram um texto falando sobre o aniversário de 20 anos de seu projeto. "Hoje faz 20 anos desde que lancei meu álbum 'Let Go'. Eu nunca vou ser capaz de explicar o quanto este álbum significou para mim e o enorme impacto que ele teve na minha vida. É difícil tentar entender como, 20 anos depois, as músicas que escrevi quando tinha 17 anos seguem ressoando entre as pessoas hoje."

