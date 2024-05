Beyoncé, Viola Davis e mais famosos internacionais pedem ajuda ao Rio Grande do Sul

Não só os artistas e influenciadores brasileiros estão na campanha para doações ao Rio Grande do Sul. Astros internacionais têm entrado na onda de solidariedade e feito apelos em suas redes sociais por causa das enchentes que prejudicam a região.



Dentre eles a atriz Viola Davis, que em suas redes sociais disse estar "rezando pelo Rio Grande do Sul". Ela publicou um vídeo que mostra o desastre ao som de "Querência Amada", um hino local.

Beyoncé usou o perfil de sua fundação para divulgar pontos de coleta de mantimentos. "Mais de 100 mil brasileiros foram afetados pelas devastadoras inundações no sul do Brasil e precisam da nossa ajuda", escreveu ela, que ainda reforçou sua parceria de longa data com a Central Única das Favelas e divulgou chaves Pix para doações.



A página da banda Guns N'Roses no Instagram compartilhou imagem das enchentes no estado e colocou alguns números alarmantes sobre o que anda acontecendo. "Estamos pensando em todos no Rio Grande do Sul, pois as enchentes históricas atingem o sul do Brasil".

Ex-One Direction, o cantor britânico Louis Tomlinson fará três shows no Brasil entre quarta (8) e o próximo domingo (12). O artista afirma que promoverá coleta de mantimentos para enviar aos desabrigados do Rio Grande do Sul, no Rio, São Paulo e Curitiba.



O estado chegou nesta quinta-feira (9) à marca de 107 pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o estado. A quantidade de óbitos foi informada pela Defesa Civil estadual pela manhã, no boletim divulgado às 9h.



O número de mortos pode aumentar nos próximos dias, pois há um total de 136 desaparecidos, além de 374 feridos. Há uma morte em investigação para determinar se, de fato, teve relação com os temporais.